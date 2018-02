Portaal Inside the Games kirjutab, et Põhja-Korea võimud kaaluvad endiselt Lõuna-Koreas toimuvate taliolümpiamängude boikoteerimist.

Kuigi ametlik avatseremoonia toimub juba homme, siis viimasel hetkel läksid poliitilised pinged taas lõkkele. USA asepresident Mike Pence saabus Jaapanisse ja teatas, et peagi tutvustatakse avalikkusele uusi Põhja-Koreale suunatud sanktsioone, mis on senisest karmimad ja agressiivsemad. Täpsemalt ta sanktsioonide sisu ei selgitanud, küll lubas ta lõplikult hävitada Põhja-Korea tuumaprogrammi.

Freedom-loving people across the world long for the day when peace & prosperity replace Pyongyang’s belligerence & brutality. W/ our allies & partners we will continue to strive to peacefully dismantle N. Korea’s nuclear program & alleviate the suffering of its people. #VPinASIA pic.twitter.com/BsTbj4VfvI

Pence’i jutt ajas endast välja Põhja-Korea juhid ning Inside the Gamesi andmetel oli vahepeal teravalt õhus ka mängude boikoteerimine. Rahvusvahelise Olümpiakomiteega nõu pidades jõuti siiski otsusele, et sportlased teevad olümpial kaasa.

Siiski nenditakse, et endiselt püsivad üleval mitmed küsimärgid, sest äsja Lõuna-Koreasse saabunud Pence’i järgnevad sõnavõtud võivad taas Korea poolsaare põhjaosa poliitikuid häirida.

Lõuna- ja Põhja-Korea marsivad olümpia avatseramoonial ühise lipu all ning välja pannakse ka ühtne hokinaiskond.

Headed to the Olympics to cheer on #TeamUSA. One reporter trying to distort 18 yr old nonstory to sow seeds of division. We won’t let that happen! #FAKENEWS. Our athletes are the best in the world and we are for ALL of them! #TEAMUSA