„Tunnen, et see on minu jaoks justkui laenatud aeg. Naudin korvpalli rohkem kui kunagi varem, sest kartsin, et mu karjäär on läbi,“ lausus TTÜ korvpallur Levi Martin Giese. Palluriga vesteldes koorus välja kirju ja keeruline minevik, mis ta tänaseks siiski õnnelikult Tallinna juhatanud on.

„Alustasin korvpalliga, kui kolisime majja, mille tagahoovis oli kossukorv. Olin siis umbes kolmeaastane. Mu isa mängis ülikoolikorvpalli, kuid profimängijat temast ei saanud. Mul on viis aastat vanem vend, kellele korvpall samuti meeldis. Tema vastu mütates saingi heaks ja omavanustest veidi paremaks,“ meenutas 27aastane Giese USAs Oklahomas veedetud lapsepõlve.

Aktiivse poisina proovis ta ka muid alasid: nii Ameerika kui ka tavalist jalgpalli ja pesapalli. Keskkooli jõudes tuli aga valik teha, liisk langes korvpalli kasuks. Nagu sealmail reeglina kombeks, on järgmine samm ülikool. Giese lõi käed Lafayette'i kolledžiga, kus ta õppis ja mängis aastatel 2009-2013.

„Muidugi ma pole rahul! Olin enamuse ajast pingipoiss või vigastusega audis,“ vaatas ta sellele ajale tagasi, kuid tõdes, et sealt sai ta tulevikuks oma esimese suurema õppetunni. „Mängisin ülikoolis, kus oli kindel süsteem. Mul võttis sellega harjumine kaks aastat. See polnud lihtne, sest oli palju keerulisi elemente.