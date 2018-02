Täna algaval Pyeongchangi taliolümpial esindab Eestit 22-liikmeline koondis. Kuidas võistkonnal läheb? Üks on kindel – meie sportlastel õnnestub oma fänne šokeerida! Samas ei ole veel teada, millise toimega see šokiteraapia on: kui palju pakutakse positiivseid ja kui palju negatiivseid elamusi? Alljärgnevalt seab Õhtuleht eestlastele latid.

Eesti suurlootus

Kristjan Ilves

Kahevõistleja