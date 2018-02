Korvpalli Euroliigas valmistas suurüllatuse Valencia, kes sai koduväljakul 103:99 jagu Moskva CSKAst. Venelastele oli see alles hooaja viiendaks kaotuseks, hispaanlastele kaheksandaks võiduks.

Võrdse avaveerandi järel hakkasid CSKA jaoks asjad keeruliseks muutuma teisel kümnel minutil, mis kaotati 19:28. Kolmas veerand oli taas võrdne, kuid viimasel suutis CSKA mängu tagasi murda. Valencia pingilt teeniti lõpu eel tehnilisi vigu ja pinget jagus päris viimaste sekunditeni, kuid täna oli ikkagi Valncia päev.

45 sekundit enne lõppu tõid Nando de Colo vabavisked tabloole 95:95 viigi, kuid 21 sekundit enne sireeni tabas kaugelt hispaanlaste snaiper Alberto Abalde.

Mäng polnud siiski tehtud. Thomas Willi vabavisked viisid küll kodumeeskonna 100:95 juhtima, kuid kuus sekundit enne lõppu tabas Vitali Fridzon kaugelt, tehes seisuks 100:98. Bojan Dubljevic sai kahest vabaviskest sisse ühe ning viis sekundit enne sireeni oli pall CSKA-l, tablool 101:98.

Sekundiga õnnestus Valencial siiski de Colole viga teha. Viimane pani esimese vabaviske sisse, teise mööda, kuid lauapall kukkus Valenciale. Päris lõpuks tabasid ka Erick Greeni kaks vabaviset ja seisul 103:99 matš lõppeski.

