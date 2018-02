2925 sportlast peaksid Pyeongchangis võistlema (lõplik arv selgub käigu pealt). Sotšis oli atleete 2858, Vancouveris 2633 ehk et trend on kasvav, sest alasid muudkui lisandub.

242 sportlast läkitab Lõuna-Koreasse USA, mis tähistab uut taliolümpiamängude rekordit.

6 riiki osaleb taliolümpial esimest korda. Need on Ekuador (murdmaasuusatamine), Eritrea (mäesuusatamine), Kosovo (mäesuusatamine), Malaisia (iluuisutamine, mäesuusatamine), Nigeeria (bobikelgutamine, skeleton) ja Singapur (lühirajakiiruisutamine).

Marit Björgen on tegevsportlane, kel kodus enim taliolümpiamängude medaleid - 10 (kuus kulda, kolm hõbedat ja üks pronks). Kui ta ka Pyeongchangis mõne autasu võidab, saab temast taliolümpia ajaloo edukaim naine.

Noorimad atleedid on sündinud aastal 2002, neid on kokku kuus: Kim-Ha-Neul (iluuisutamine, Lõuna-Korea), Alina Zagitova (iluuisutamine, Venemaa ehk OAR), Zhang Kexin (mäesuusatamine, Hiina), Zhang Wemong (freestyle-suusatamine, Hiina), Jenny Lee Bureumanson (mäesuusatamine, Rootsi) ja Gunitake Hiroaki (lumelaud, Jaapan).



Vanim sportlane on 51aastane Kanada curlingumängija Cheryl Bernard. Tema vanusevahe noorimatega on 36 aastat.

80 000 inimest on seotud OMi ja paralümpia korraldusega, sealhulgas 5300 militaartöötajat ja 21 000 vabatahtlikku.