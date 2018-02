Kuulsa Uus-Meremaa freestyle-suusatamise Wellsi perekonna treenerist isa Bruce viis ise jutu Kelly Sildarule, kui Õhtulehe reporter end pere pressikonverentsil tutvustas ja hoopis muul teemal küsimuse esitas.

"Väga kurb, et Kellyt siin pole. Kõik igatsevad teda. Soovime talle head paranemist ja ootame teda tagasi," lausus Bruce Wells.

Hiljem päris Õhtuleht pere pesamunalt, 19aastaselt Jackson Wellsilt, kes osaleb Pyeongchangis pargisõidus, mida ta arvab Sildaru oskustest.

"Ta on imeline!" vastas Jackson. "Ta tegi juba 10-11aastaselt trikke, mida ükski teine naine ei teinud. Nüüd ta domineerib oma ala. Kahju, et ta siin pole, aga ta tuleb tagasi. Ta on noor."

Lisaks Jacksonile osalevad Pyeongchangis ka tema vanemad vennad Byron ja Beau-James. Vanim vend Josiah pidi vigastuse tõttu spordipoest loobuma.