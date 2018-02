"Kahel minu poisil on olnud samuti põlve ristatisideme vigastus. Kuus kuud on väga väike aeg tagasitulekuks, tavaliselt venib see üheksani. Kelly vigastas end ajal, mil polnud enam aega paraneda, tugevaks saada ja lumele naasta. Teadsin uudist kuuldes kohe, et tema ja Eesti olümpiaunistused on purunenud. See on väga kurb."

"See on dünaamiline sport, vahel lihtsalt läheb midagi valesti. Ta ei teinud midagi metsikut, vaid sisuliselt sõitis end soojaks," meenutab Wells, kelle kolm poega võistlevad Pyeongchangis freestyle-suusatamises. Ja neljas jääb sarnaselt Kellyle vigastuse tõttu areenilt eemale.

Wells rõhutab, et otsus mitte olümpiamängude nimel Kelly tervisega riskida oli ainuõige. Tema arvamus tugineb maailma paremate spetsialistide infole, mille kohaselt pole mõtet enne üheksat kuud riskida. Aga ühes on ta kindel: Kelly naaseb tugevamana kui varem.

"Kõik mu poisid on naasnud tugevamana, paremas vormis ja näljasemana," ütleb ta elutargalt.

Jutuajamisele eelnenud pressikonverentsil viis Wells ise jutu Sildarule, kui kuulis, et siinkirjutaja on Eestist. Ta ütles muuhulgas, et freestyle-suusatamise maailm igatseb 15aastast eestlannat. Ka mujalt on seda kostunud. Kas päriselt? Või on need lihtsalt ilusad sõnad?

Wells tõrjub poliitkorrektsuse ja raiub enesekindlalt: "Me igatseme teda kõvasti. Ta on olnud meie spordialale nii oluline. Ta viis ainuisikuliselt tüdrukute kvaliteedi üles (žestikuleerib seejuures käega nii kõrgele kui ulatub - M.T.). Kelly on teerajaja. Ta teeb imelisi asju, teda on väga äge vaadata. Teised püüavad temaga sammu pidada. Oleme väga-väga kurvad, et teda olümpial pole."

Kus võiks olla Kelly lagi? "Ei tasu mõelda, et kuskil on lagi. Meie ala iseloom on muudkui kõrgemale ja kõrgemale suruda."

Niisamuti kiitis ta Kelly 11aastast Henryt, kes olevat talle juulikuus Prantsusmaal rennisõidus väga suurt muljet avaldanud. Ent treenerist isale Tõnisele tal nippe pole. Igaüks teadvat oma lapsi kõige paremini.

Küll aga rõhutab Wells, et freestyle-suusatamise on väga oluline roll psühholoogial. Näiteks uusmeremaalastel on oma spordipsühholoog, kellega tema pojad koostööd teevad. Kui nood nooremad olid, õpetas ta neile ise, kuidas näiteks kehva võistlust poole peal ümber pöörata.