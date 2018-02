Järgmisel nädalal kihutatakse Rootsis hooaja teine autoralli MM-sarja etapp. Ott Tänak ja Martin Järveoja lähevad alati starti kõrgete ootustega, seda enam, et mullu õnnestus Toyotaga kihutanud Jari-Matti Latvalal Rootsi ralli võita.

„Õpin alles Yaris WRC autot tundma, kuid lumistel teedel tehtud testide järel hakkan aru saama, miks Jari-Matti mullu Rootsis võitis,“ rääkis Tänak Toyota pressiteate vahendusel. „Ralli esimeses pooles peame lihtsalt järgima, kuidas asjad sujuvad, kuid lõpuks loodame loomulikult poodiumikoha ja isegi võidu eest võidelda.“

Teisena rajale minev Tänak jätkas: „Kui lumi on raske - ja nii see praegu paistab -, siis pole meie stardikoht ideaalne, kuid ilm võib alati muutuda. Kavatsen nädalavahetust nautida ja endast parima anda.“

Ka tiimi boss Tommi Mäkinen ei teinud saladust, et starti minnakse kõrgete eesmärkidega. Seda enam, et mullu sai Latvala järel teise koha just Tänak, kes toona veel Fordi roolis istus. „Rootsi on üks neist rallidest, kus tahame tugevalt esineda. Piloodid on autodega rahul: Jari-Matti võitis eelmisel aastal, Ott oli tema lähim jälitaja, Esapekkal (Esapekka Lappi – toim) on alati lumel hea tunnetus olnud, kuigi tal on teistest vähem kogemusi.“