Pyeonchangis toimus 23. taliolümpiamängude avatseremoonia ning Eesti lipu tõi staadionile 30 000 pealtvaataja ette kiiruisutaja Saskia Alusalu. Kokku osaleb mängudel 2900 sportlast 92 riigist. Otseülekannet näidati 200 riigis.

Venemaa sportlased marssisid olümpialipu all, sest oma rahvussümboolikat keelati neil kasutada. Põhja- ja Lõuna Korea tegid samuti ajalugu ja tulid staadionile ühise koondisena.

