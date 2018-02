Jah. Lugesite õigesti. Eksootilise Aasia riigi Ida-Timori lipu tõi Pyeongchangi olümpiastaadionile Juhan Liivi sugulane, 23aastane mäesuusataja Yohan Goutt Goncalves.



Prantsusmaal Suresnesis sündinud Goncalvese ema on Ida-Timorist, kuid Prantsusmaalt pärit isal on ka Eesti verd. Nimelt on tema Yohani isa Pierre vanaema Eva muusik August Liivi tütar. Augusti isaks oli aga Elias, kes oli kirjanike Juhan ja Jakob Liivi vend. Võimas!



2014. aastal Sotšis sai Goncalvesest läbi aegade esimene Ida-Timori taliolümpialane, lipu tõi ta staadionile tookordi. Sportlikult jäi tema saavutuseks slaalomi 43. koht.

Goutt Goncalves Sotšis lippu kandmas. (ALBERTO PIZZOLI)