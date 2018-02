Järgmisel kahel nädalal on maailma silmad suunatud Lõuna-Koreasse. Pyeongchangi taliolümpia on tänasest avatud. Eesti spordisõbrad saavad spordimaailma peole kaasa elada Eesti Meedia (Kanal 2, Kanal 12 ja Postimees) vahendusel. On kostnud nurinat, et võrreldes varasemate aastatega näeb seekord taliolümpiat vähem. On see tõesti nii? Kiikame numbritesse!

Alustame minevikust. Salt Lake City olümpial 2002. aastal vahendas ERR umbes 150 tundi otsepilti, neli aastat hiljem Torinos oli mahuks 170 tundi. Tsükkel hiljem Vancouveris 162,5 tundi. Need olid ajad, mil olümpia oli vaid ERRi pärusmaa.

Neli aastat tagasi Sotšis trügis seltsi Viasat Sport Baltic, kes näitas otsepilti 175 tundi, ERRi kanalitest nägi sporti 190 tundi. Pyeongchangis on Maarjamaa telepildi ainuvalitsejaks Eesti Meedia ning number on eelnevatest väiksem – 150. On põhjus ajavahes (olid ju samuti tagasihoidlikumad numbrid Vancouveris ja Salt Lake Citys) või milleski muus?