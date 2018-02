Ta jätkas: „Kuna on minu esimene olümpia ja reaalselt… ega ma medalit võtma ei lähe. Mu tipptulemus ei jää selle taha, kas ma nüüd olen kolm tundi siin avamisel või mitte. Mõtlesin, et käin ära.“

„Eks ta mingis mõttes oli väiksena suurem unistus. Mida lähemale olümpia jõudis, seda rohkem suutsin kohaneda. Ei ole, et nüüd astun areenile „vau, see nüüd ongi see“. Ma olen siin kui laskesuusataja, aga see ei ole laskesuusatamise osa.“

Kuldajastul oli eestlastel kombeks, et ei tulda kohale. Hoiti tervist, viidi riskitase nii madalale kui võimalik. Siin ka on hirmutatud noroviiruse ja ülemiste hingamisteede haigustega, aga siiani pole näinud ühtki haiget sportlast. Pigem on turvatöötajad ära vahetatud. See ei ole nii suur terviserisk, nagu on hirmutatud.“