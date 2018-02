Täna avati Lõuna-Koreas Pyeongchangis järjekorras 23. taliolümpiamängud, kuhu eestlased saatsid 22 sportlast. Kuhu jääb Eesti selle arvuga Euroopa riikide seas?





Kõige uhkema koondisega on Vana Maailma riikidest esindatud Šveits, kes saatis koos hokimees- ja naiskkonnaga Lõuna-Koreasse 169 sportlast. Kohe nende selja taga on Venemaalt pärit olümpiasportlased (OAR) ja Saksamaa.



Küll oleks vaatepilt teistsugune, kui hokikoondised meeskonnaalana välja jätta, sest sellisel juhul oleks kõige uhkemalt esindatud just Saksamaa.



Eesti (22) võtab 51 Euroopa riigi seas uhkelt sisse 21. koha, edestades Belgiat ja Bulgaariat. Meie lähinaabritest on väiksema koondisega vaid Leedu (9).