BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna ääremängija Janari Jõesaar on jalatrauma tõttu peaaegu nädala pidanud platsi kõrval veetma ning meeskonna füsioterapeudi Priit Lehismetsa sõnul saab mängumehe väljakule naasemise osas pildi ette tuleval nädalal.

“Ootame uuringuid, mis peavad selgitama, kas see trauma juhtus nüüd trennis või on see vana vigastus, mis tal uuesti tunda annab," selitas Lehismets portaalile Korvpall24.ee. "Loodame, et see on vana vigastus, siis on oluliselt lihtsam."

Füsioterapeudi sõnul on kaks kuud hetkel maksimaalne prognoos, kuid Jõesaar ise väidab, et nii kaua ta kindlasti platsi kõrval ei ole, kuna tal on juba oluliselt parem. “Öeldi, et kui ta enam ei lonka, siis see on hea märk.”