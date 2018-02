Salumäe: "Tal on veel palju-palju teha, et 30 hulka jõuda. Palju oli üleüritamist. Kui vaadata asja realistlikult, siis edasi ta ei saa. 30 sekka pääsemiseks peaks ta tegema imehüppe. Aga ma ei usu, et suudab. See on ikkagi suurvõistlus, pinged on peal. Miinimumeesmärk on tal täidetud, loomulikult peab tulemust parandama."

Salumäe: „Üldiselt on selgelt näha, et tuleb Saksamaa ja Poola maavõistlus. Olen üsna kindel, et kulla ja hõbeda pärast võitlevad Andreas Wellinger ja Kamil Stoch. Pronksi peale lähevad Dawid Kubacki, Richard Freitag ja Johan Andre Forfang.

See punt on teistest päris palju parem, ülejäänud on neist tükk maad maas. Näiteks Daniel Andre Tande väiksel mäel väga suurde mängu ei sekku. Seal on vaja tugevat jalga, ta on hea lendaja ja tal on hea liigutus, aga hoog võetakse päris madalaks. Usun, et medalid jagatakse nimetatud meeste vahel."

Kullamängu tõid sa Wellingeri ja Stochi. Mis neid kaht nii eriliseks teeb, kui võrrelda teiste meestega?

Salumäe: "Esiteks on Stochil nüüd kõva kogemus. Tema treeningud olid head, aga ta oskab võistlustel veel maksimaalse välja pigistada. Wellingeril on juba samuti piisavalt kogemusi. Väiksel mäel on Wellingeril eriti hea võimalus, suurel mäel nii head šanssi pole. Ta on väga tugeva jalaga ja tõuge läheb üles, saab ilusa kõrguse, ta on hea lendaja. Stochil on võib-olla pinged suuremad, kuid usun, et võistlusnärv on tal väga tugev. Arvan, et Wellingeril hakkab jalg natuke värisema, kui medalit hakatakse juba tõsiselt kaela riputama."

Mis mõtted sinu peas tiirutavad, kui näed tornis 45aastast jaapanlast Noriaki Kasaid?

Salumäe: "See on uskumatu! Kui vaatad tema liigutust juba aastakümneid, näed, et see on suhteliselt sarnane. Loomulikult ei ole Kasail enam samasugust jõudu, mis tal oli noorena. Aga kõik on lollikindlalt paigas ja läheb õiges suunas. Tema trump on lendamine. Seda imestan küll. Aastakümnetega on stiilid ja varustus muutunud, kuid lendamine on tal isegi parem kui kunagi varem. Nii kaua kui noored peale ei pressi, on tipuspüsimine võimalik. Eelkõige muidugi Jaapanis, Euroopas on see keerulisem."

Ka soomlane Janne Ahonen on 40aastaselt olümpiamängudel. Mida sa tema väljavaadetest arvad?