Sotši dopingusüsteemi paljastaja ja peamine tunnistaja Grigori Rodtšenkov andis pärast pikka vaikuseperioodi taas televisioonile intervjuu, kus väitis, et Kreml ja president Vladimir Putin soovivad teda jätkuvalt igaveseks ajaks vaigistada.



Moskva dopingulagori endine direktor rääkis maskeeritult "60 Minutes" telesaatele, et Kreml loodab endiselt tema suu kinni panna.



Praegu USAs resideeruv Rodtšenkov põgenes Ameerikasse 2015. aasta novembris ja on alates sellest hetkest viibinud tunnistajakaitse all, et Venemaa ja president Putin talle kätte maksta ei saaks, kirjutab portaal Inside the Games.

Kui saatejuht esitas Rodtšenkovile küsimuse, et kas Putin soovib teda endiselt surnult näha, vastas vilepuhuja jaatavalt. Venelane tõdes, et ta on saanud korduvaid tapmisähvardusi ja kardab oma elu pärast isegi Ameerikas.

"[Minu maskeering] on vajalik mu enda turvalisuse pärast," lausus vilepuhuja. "Kuna mu elule on vägagi reaalne oht, siis pidasime seda vajalikuks sammuks."



Rodtšenkovi ütluste põhjal koostas Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) McLareni Raporti ning paljastas Venemaa ulatusliku dopinguskeemi Sotši olümpial.



Telekaamera ees käis Rodtšenkov viimati mullu augustis, kui esilinastus dokumentaalfilm "Ikarus". Vahepealsel perioodil on ta avalikkusele kommentaare andnud ainult läbi oma juristi Jim Waldeni.



Rodtšenkov intervjuu esilinastub Ameerikas pühapäeval, 11. veebruaril