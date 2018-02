Pyeongchangi olümpiamängudest võtab ühtekokku osa 2925 sportlast, kelles mõned veedavad Lõuna-Korea olümpiakülas nädalaid.



Mõistagi on ka atleedid (ja nende abilised) inimesed ning otsivad lähedust. Tänapäeva tehnikasajandil on neil õnneks kasutada armuäpp Tinder. Ikka selleks, et 18 päeva kestva suusrvõistluse ajal teineteist lihtsamini leida.



Õhtuleht toob teieni väikese valiku sportlastest, kes armuprogrammis paarilist otsivad. Pikemat nimekirja saab vaadata selliselt Instagrami konto alt nagu @tinderpyeongchang.

