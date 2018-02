Neli järjestikust Liverpooli kohtumist haiguse või vigastuse tõttu vahele jätnud Ragnar Klavan on taasliitunud esindusmeeskonna treenigutega.



"Raggy (Ragnar Klavani hüüdnimi - toim.) on taas meiega trenni teinud," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pressikonverentsil.



Eestlane on erinevate probleemide tõttu kõrvale jäänud kolmest liigakohtumisest Swansea, Huddersfieldi ja Tottenhamiga ning karikakohtumisest West Bromiga.



Viimati kuulus Klavan Liverpooli algkoosseisu 1. jaanuaril mängus Burnleyga, kus ta kohtumise neljandal üleminutil oma meeskonnale võidu päästis.

Pühapäeval ootab Liverpooli võõral väljakul ees kohtumine Southamptoniga.