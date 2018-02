Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Renee Teppani leivaisa Trentino Diatec on kohaliku meedia andmetel asunud jahtima Itaalia koondise pommitajat Ivan Zaytsevit (29).



Itaalia võrkpalliajakirjanik Gian Luca Pasini kirjutab oma blogis, et Trantino klubi on asunud läbirääkimistesse Zaytseviga, kellest nähakse asendajat Filippo Lanzale, kelle leping lõppeb tänavuse hooaja järel.



Hetkel nurgaründajana tegutsev Zaytsev palliks parema meelega pigem diagonaalründajana ning on seetõttu valmis lahkuma ka valitseva Meistrite liiga võitja Perugia ridadest.



Tänavusel hooajal on Zaytsev 21 mänguga toonud kokku 200 punkti (keskmiselt 9,5 mängus), mis on ligi kaks korda väiksem kui tema viimase viie Itaalias veedetud hooaja keskmine. Hooajal 2011/12 kõmmutas itaallane punktiks 490 palli ning valiti ühtlasi Itaalia liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks.



Zaytsevi valusat kätt on kogenud ka Eesti koondislased. 2015. aasta EMil kaotasid meie mehed itaallastele kuivalt 0:3 (19:25, 24:26, 15:25). Tolles kohtumises jäi diagonaalründajana tegutsenud pommitaja arvele mängu parimana 19 punkti (efektiivsus +12, rünnak 50%).