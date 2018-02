Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused.

Mida oodata ainsa Eesti esindajana naiste 7,5 + 7,5 km suusavahetusega sõidus startivalt Tatjana Mannimalt?

"See hooaeg on tal olnud natuke keerulisem kui eelmised," räägib Rehemaa. „Mingisugune mure on Tanjat vaevanud. Tema number on 51 – stardirivi pannakse paika FIS-punkti järgi –, iga koht sealt ettepoole oleks juba okei. Me ei saa ju rääkida, et Tanja hakkab sõitma 20 hulka või esikümnesse. Kui teeb hooaja parima etteaste ja jõuab 40 sekka, on see tema jaoks päris hea tulemus. Samas vaatasin Tanja ees startivate sportlaste nimesid ja nähtu põhjal ei tohiks nimetatud eesmärk olla ulmeline. Pigem on see isegi realistlik eesmärk. Suusatamine on läinud kiireks. Daamide puhul pole küll ilus vanust mainida, aga Tanjast palju eakamaid me stardiprotokollist ei leia. Kindlasti on tal parim šanss 30 km distantsil."