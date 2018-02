Eesti tennisenaiskond on sel nädalal võistlustules Tallinnas peetaval Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni esiliigas. Ühtlasi on kohapeal võistlust jälgimas Anett Kontaveiti treener Glenn Schaap.



Hollandlane andis pärast kohtumist Kanal 12-le intervjuu, kus kiitis väga oma hoolealust ning sõnas, et tema silmis on Kontaveitil potentsiaali tõusta maailma esikümne mängijaks.



"Absoluutselt [on tema TOP10sse tõusmine reaalne]. Pole küsimustki. See on vaid aja küsimus," sõnas Schaap otseülekandes. "Ta on fantastiline sportlane ning teame üheskoos väga täpselt, mille nimel tööd teeme. Hetkel on ta maailma edetabelis 27. kohalt ehk oma karjääri kõrgeimal positsioonil, kuid minu silmis, ja Anett teab seda ise ka, on ta rohkemaks võimeline."



"Austraalia lahtistel, pärast kaotust Suarez Navarrole, ütlesin talle, et ta on varsti Suure slämmi poolfinaalis või isegi finaalis. See on vaid aja küsimus. Teie, eestlased, peate oleme uhked, et teil on Anett," jätkas ta.



"Kui see oleks lihtne, siis jõuaksid kõik tippu, aga see tee on keeruline ja me mõlemad teame seda ning teame ka seda, mida tuleb teha, et tippu jõuda. Õppida tuleb nii võitudest kui ka kaotustest," sõnas hollandlane.



Aasta alguses pakkus Kontaveit suurepärase partii Jelena Ostapenko vastu, kuid paraku lõppes tema teekond neljandas ringis Carla Suarez Navarro vastu. Schaapi hinnangul oli sellegipoolest kogu turniir Anetti jaoks ääretult oluline.



"Selliseid matše mängides sa arenedki ja muutud paremaks. Kogemusi on vaja ja iga punkti eest tuleb võidelda. Seekord polnud need [tasavägised punktid] meie kasuks, aga tulevikus on kindlasti. Selliseid kaotus on vaja, et edaspidi tugevam olla ja sarnases situatsioonis asi enda kasuks kallutada."

Hollandlane ei ole kriitiline mitte ainult oma hoolealuse vaid ka enda suhtes. "Ka mina tahan iga päevaga ainult areneda. Mitte ainult treenerina vaid ka koostööd mängijaga on vaja parandada. On väga oluline, et mõlemad üksteist mõistaksid ja samal lainel oleksid. Ma ei oska teile öelda, kus on lagi, sest elus käib kõik tõusude ja mõõnadega, kuid need kõik õpetavad sind. On tähtis teada, kuhu me jõuda tahame. Meie teame omavahel, mida on vaja parandada ja töötame selle nimel iga päev."





Eesti pälvis oma alagrupis Suurbritannia järel teise koha ja jätkab play-off'is 5.-8. koha konkurentsis. Suurbritannia kohtub aga Maailmaliiga üleminekumatšile minejat selgitavas matšis C-alagrupis esimeseks tuleva naiskonnaga.