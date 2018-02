Eesti parim tennisist Anett Kontaveit pidas Föderatsiooni karikasarjas kolmesetilise mängu maailma 11. reketi, inglanna Johanna Kontaga, ja kaotas 7:6, 4:6, 2:6. Kontaveit tõdes, et vastane oli mängu lõpus parem.

"Esimese seti saatuse otsustasid paar tähtsat minu kasuks tulnud punkti. Ka teine sett möödus tasavägiselt, kuid nüüd tegin mina paar kehva eksimust. Kolmandas setis hakkas minu kindlus kaduma, tema aga tegutses väga kindlalt," võttis Kontaveit mängu kokku.

"Teises ja kolmandas setis hakkas tähtsaid punkte tema kasuks rohkem minema. Minu intensiivsus vähenes, tema tegutses ründavamalt. Ma ei tundnud, et füüsiline pool ära kukkunuks. Mäng oli kõrgetasemeline, aga ma ei suutnud oma taset lõpuni hoida ja see ongi põhjus, miks ma pole veel TOP 10 mängija. Aga sain täna väga hea mängu," tõdes Kontaveit.

Kokkuvõttes õigustas Suurbitannia tema sõnul soosikuseisust. Kontaveit tegi esimese tutvuse meie järelkasvuga ning kiitis esisajamängijale Heather Watsonile vastu hakanud 15aastast Katriin Saart. "Ta mängis neli esimest geimis väga hästi ja võrdselt, tal on potentsiaali.

Tee noorteklassist naiste sekka on päris pikk, tundub pikemgi, kui tegelikult on. Vähemalt minul oli üleminek raske. Pead aru saama, et tennis ongi sinu töö."