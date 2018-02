Lõuna-Koreas avaneb 31aastasel ässal variant kirjutada end veelgi rasvasemate tähtedega ala ajaloo annaalidesse.Sotšis mõlemal mäel triumfeerinud Stochil – kelle populaarsus on kodumaal nii meeletu, et kasutusele on võetud spetsiaalne termin „stochomania“ – on nüüd võimalus võita esimese suusahüppajana kahel järjestikusel OMil nii normaal- kui ka suure mäe võistlus.