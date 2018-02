See oli toona 25aastase sportlase esimene suurem kordaminek maailmaareenil. Neid sündmusi ei saa siinkirjutaja parimagi tahtmise korral täpselt mäletada, küll aga on hiilgavalt meeles, kuidas mu isa 1972. aasta Sapporo mängude ajal sisistas, et kuradi venku tegi suusatamises puhta töö. Raudse eesriide taga piinelnud eestlased polnud nõukogudemaa atleetide andunud pöidlahoidjad.

Loomulikult oli see paharet Kulakova, kes napsas kulla nii 5 km, 10 km kui ka 3 x 5 km teatesuusatamises. Ühes paps siiski eksis – Kulakova on puhas udmurt.

1976. aasta Innsbrucki olümpial oli pilusilmne naine jälle usinalt poodiumile ronimas. Pärast 5 km pronksi võitmist kõrbes ta dopingukontrollis, pidi medalist loobuma, ent võistluskeeldu talle ei määratud.

Samadel Innsbrucki mängudel noppis oma esimesed olümpiamedalid Kulakova võistkonnakaaslane Raissa Smetanina, kelle kohta salvestas mälu mitu huvitavat fakti: ta on rahvuselt komi, saab sünnipäeva õigel ajal tähistada ainult liigaastal, sest on sündinud 29. veebruaril, ja et sünnipäevale on tal võimalik kutsuda koguni viis venda ja üks õde.

Need kaks murdmaasuusatamise suurkuju jõudsid paarisrakendina võita hunniku tiitlivõistluste medaleid. Mu isa, kellelt sain ravimatu spordipisiku, esitas nende jõuproovide ajal maameheliku otsekohesusega küsimuse: kui kaua need vanad hobused veel suusatavad?

Samas meenub, kuidas humorist ja näitleja Lembit Sibul parodeeris meie kuulsaid telereportereid. Tema sketsi peategelane oli samuti Smetanina. See lõik käis nii: ja sealt ta tuleb, juba paistab Smetanina tutike...

See suusamütsi tutike välkus radadel veel kaua. Huvitaval kombel lõpetasid nad mõlemad tiitlivõistlustel medalite kühveldamise 40aastaselt. Kulakova viimaseks etteasteks jäi 1982. aasta MM, Smetaninal 1992. aasta olümpia – need olid tema viiendad olümpiamängud. Ta lahkus teatesõidu kullaga ja tema auhinnakapis on koguni kümme olümpiamedalit!

Aga mis puudutab pealkirjas nimetatud räiget anekdooti, siis see oli järgmine – Kulakova ütleb Smetaninale: sul on habe ajamata. Seepeale Smetanina vihastab ja lööb Kulakovale jalaga munadesse!