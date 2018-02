Hõbedanaiselt Marit Björgenilt küsiti, kas Kalla rünnak tuli talle üllatusena: "Ei, teadsin, et ta üritab selles raja osas rünnata. Üritasin talle järgi minna, aga ma ei suutnud tuulde võtta. Ta sai rünnaku alguses kiire edu. Ta oli liiga tugev, aga tunnen hõbeda üle suurt rõõmu." Norralanna lisas, et tema jaoks jääb Pyeongchangi olümpia kindlasti viimaseks ning ta on hea sõbranna Kalla võidu üle õnnelik.

"Tänavune hooaeg on minu jaoks läinud üles ja alla. Olümpial pole lihtne medali eest võidelda. Olen aastaid väga hea olnud, aga hakkan vanaks jääma. Ma ei tulnud siia mõttega, et võidan kulla," lõpetas Björgen.

Pronksinaine Krista Pärmäkoski sõnas: "Kui ma kukkusin pärast finišijoont maha, olin nii õnnelik, sest mu unistus oli individuaalse medali võitmine. Olin väga õnnelik ja võib-olla ka veidi üllatunud, et medal tuli kohe esimesel sõidul.