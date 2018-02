Aivar Rehemaa: "Vaadates Kalla selle hooaja varasemaid sõite ja arvestades, et vabatehnikas on ta maailmas üks paremaid naissuusatajaid, polnud võitja ennustamine väga keeruline. Ainus küsimus oli, kas Kallal on viimasel paaril nädalal kõik läinud nii, nagu ta tahtis. Paistab, et ettevalmistus on väga hästi õnnestunud."

Björgen võitles ja napsas hõbeda. "Ta tõi Norra jaoks kastanid tulest välja," arutleb Rehemaa. "Kui hakkad järgmisi norralannasid otsima, pead protokolli üksjagu allapoole ketrama. Väga kõva sõna! Minu respekt, et Björgen suutis 37aastasena kohe esimesel distantsil hõbemedali võtta. Kindlasti on ka tema hooaja parimas seisundis."

Soomlannad oskavad tiitlivõistlustel medaleid välja võluda – nüüd teenis pronksi Krista Pärmäkoski. "Väga vinge!" lausub Rehemaa, "Kogu Skandinaavia sai oma medali kätte ja arvan, et kõigi õuel on pidu. Ma natuke pelgasin, kui ameeriklanna Jessica Diggins oli pronksi ja hõbeda jahtijate pundis, et ta teeb lõpuga kõigile ära. Aga oli ikka nii raske, et väiksed vahed sõideti sisse."

Rehemaa sõnul kujunes jõuproov üllatavalt põnevaks. "See ei ole päris tavaline, et pärast klassikat on kümmekond naist koos. Varasemast teame, et mõni norralanna või rootslanna sõidab vahe sisse ja medalid hakkavad juba paika loksuma. Täna säilis huvi ja pinge lõpuni. Mõtlesin endamisi, et Kalla ei taha otsustamist lõpusirgele jätta. Lihtsalt oli küsimus, mitu kilomeetrit enne finišit ta sikutama hakkab. Aga šveitslanna Nathalie von Siebenthal, rootslanna Ebba Andersson ja ka venelanna Natalja Neprajeva näitasid end päris kaua. Nemad olid pigem kolm üllatajat."

Tatjana Mannima laeks jäi paraku 56. koht. "Nagu ma eilegi ütlesin: tema hooaeg pole olnud nii hea kui paaril-kolmel eelmisel aastal," nendib Rehemaa. "Põhjuseid teab ta ise kõige paremini. Arvasin, et Tanjal on šanss oma stardinumbrist (51) parem koht saada, aga tänane päev näitas jälle, et olümpial tulevad starti väga head sportlased. Kui stardinumbril on viis rõngast, on kõigil tõsi taga ja käib äge võitlus iga koha pärast."