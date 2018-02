Kuigi Marit Björgen võitis Pyeongchangi olümpia esimesel murdmaadistantsil hõbeda, siis Norrale oli võistlus pigem pettumus.

"Veel aasta tagasi MMil hõivasid norralannad esimesed neli kohta. Täna, olümpial, on meie naiste kohad 2.,9., 11. ja 15.," kirjutab Norra üks suuremaid meediakanaleid Dagbladet.

"Üldises plaanis pole midagi nuriseda, aga arvestades varasemaid tulemusi, siis... ei jää midagi muud üle, kui õnnitleda Charlotte Kallat. Käes on aeg, mida on Rootsi, aga ka kogu spordimaailm oodanud. Norra kuldse põlvkonna aeg on lõppenud."