„Parandasin oma 10 km aega 47 minutil 29le, mis on päris hea. Salt Lake City olümpial tegin ära viiele ja neli aastat hiljem Torinos lausa üheksa rivaalile. Vancouverisse ma kahjuks ei jõudnud, sest sain moskiitohammustusest malaaria.“

Pyeongchangis esindab Keeniat 19aastane naissuusataja Sabrina Simader. Boit on veendunud, et tal oli omal ajal raskem, sest Simader kasvas üles Austrias. „Mina läksin Aafrika kliimast jäiste ilmade kätte. Aeg-ajalt mõtisklesin, mille kuradi pärast ma seda teen!? Ma polnud enne 20. eluaastat kordagi suusatanud. Mõned arvasid, et see on nali. Aga olin vormis ja sain üha osavamaks ja osavamaks.“