Prantslane, ameeriklane ja eestlane satuvad inimsööjate kätte. Kannibalide pealik teatab neile, et see, kes arvab ära, mida inimsööjatel pole, pääseb ärasöömisest. "Blondiine teil küll ei ole!" arvab prantslane. Pealik vilistab, põõsa tagant tuuakse blondiin ja prantslane süüakse ära. Ameeriklane vaatab inimsööjaid ja arutab endamisi: "Niudevööd, looduslapse hästiarenenud kehad, odad..." "Personaalarvuteid teil nüüd küll ei ole!" teatab ta. Personaalarvuti tuuakse kohale ja ameeriklane pistetakse patta. Eestlane mõtleb pisut ja küsib siis: "Kas teil riigikogu on?" "Ei ole," vastavad inimsööjad. "Aga kuidas te, kurat, siis inimesi olete sööma õppinud?"