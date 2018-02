"See oli võimas üllatus! Ega ei oodanud Johannalt nii head hakkamasaamist," oli Ader vahetult pärast võistlust ülimalt rahul. "Ta elab kahe mandri vahel (USA ja Euroopa) peab ülikoolis õppima, võistlema nende eest, et teenida välja stipendium... siis tuleb Euroopasse tagasi, näeb uuesti relva ja hakkab sellega vaikselt taas sinasõbraks saama. Startidest rääkimata - laskesuusavõistlusi seal (USAs) ju pole.

Et ta nüüd sellisesse hoogu on saanud, suutes nii suusatamise kui ka laskmise kokku panna, minu jaoks 5+ esitus! Ei oodanud seda tõesti."

Ja tegemist polnud vaid õnneliku juhusega. "Kaotust võitjale 1.20 näitab, et oli väga korralik sõit ühe eksimusega. Kokkuvõttes tähendab see minutilist kaotus, mis annaks igas stardis võimaluse esikahekümne koha eest võidelda," arutles Ader. "Täna oli ta karjääri parim sõit ja kui ta suudaks seda taset nüüd hoida, võiks hakata igal võistlusel midagi ootama."

Talihärma tulemusele lisab väärtust seegi, et võistlusolud olid keerulised. Puhaste paberitega läbis võistluse vaid kolm sportlast. "Oli raske, sest tuul oli tugev ja puhanguline," rääkis Ader. "See, kes sattus tuule kätte, sel kulus sekundeid ikka korralikult. Iseenesest lasta poleks raske, kui oleks ühtlane tuuleiil, aga oli kõike pakkuv võistlus."

Kuigi pinnas on soodne, siis Ader Talihärmale jälitussõiduks pingeid ei aseta: "Mina ei julgeks loota, et läheb veel paremaks. Ta suutis end suurepäraselt sprindiks kokku võtta ja kui veel paremaks läheb, siis on sõnad juba otsas. Igatahes lihtne pole, sest relvaga on ta vähe tegutsenud ja ees ootab neli tiiru.

Ühest küljest oodatakse olümpialt küll medalit. Aga oleme realistid, kõige rohkem peaksime lootma seda, et sportlane end ületab. Minu jaoks on Johanna ennast juba ületanud."

Kuigi nii mõnedki tipptegijad jäid tänases sprindis kõrgest mängust välja, siis Aderi jaoks midagi šokeerivat lõpp-protokollis polnud. "Ei olnud väga suuri üllatusi. Laskesuusatamises on vähemalt 30 sportlast, kes võivad end sõita esikolmikusse," arvas ta ning lisas, et Kaisa Mäkäräineni 25. koht oli põrumine, kuid mitte üleliia üllatav, sest tiitlivõistlustel pole soomlanna kunagi säranud.