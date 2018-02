"Aga hüppamisega on see kogu aeg seotud olnud, ega midagi imestada ei ole," lausus Hein, kui tuule tõttu veninud avavoor veel käis.

"Olgugi et on tuulekompensatsioon punktide näol, aga see alati ei korva. See [süsteem] pole ka täiesti adekvaatne. Tänapäeva tehnika on küll kõikvõimas, aga nii täpselt ei suuda tuult mõõta, et kõigil oleks võrdsed tingimused.

Tugevama vastutuulega on ikkagi parem hüpata. Miinuspunkte saab rohkem, aga selle võrra hüppad palju kaugemale. Alati on olemas õnnefaktor, mis on ikkagi selle poolt, kel parem tuul. Süsteem on küll püütud teha hästi võrdseks, aga see pole alati üks ühele."

Erinevalt Nõmmest arvas Hein, et tehniliselt oli proovihüpe isegi parem. "Aga võistlushüpe polnud üldse paha, üle keskmise," ütles ta ja lisas, et tänane annab kindlasti Nõmmele suureks mäeks enesekindlust.

"Arvan, et kõigil meie meestel (Artti Aigro ja Kevin Maltsev piirdusid kvalifikatsiooniga - M.T.) on esimene ehmatus läbi. Täna just oli juttu, et pole mõtet põdeda. Pealtvaatajaid väga palju pole, tavaliselt on hüpatud palju suurema publiku ees."

Kas Aigro (18) ja Maltsev (17) põdesid palju normaalmäe ebaõnnestumist? "Ega igaüks ei näita välja, mis ta sees on. Aga mina ikka lõin ka rusikaga kõvasti vastu seina, natuke maandab. Selge, et poisid põdesid. Esimesel õhtul olid nad päris nukrad. Aga püüdsime asja naljaks pöörata, et tuleb järgmine päev ja järgmine võistlus, kus läheb paremini."

"Noored poisid, aga kogemusi on neil tegelikult päris piisavalt. Hüpanud kontinentaal- kui ka MK-sarjas. MK-sarja ei saa sellega siin üldse võrrelda. Meedia huvi ja rahva huvi on seal kordades suurem, aga olümpia on muidugi nimi."

Hein tõdeb, et leige publikuhuvi (täna olid tribüünid pigem pooltühjad kui pooltäis - M.T.) on üllatav. "Kesk-Euroopas on juba enne proovihüpet ammu kõik tribüünid täis, siin oli ehk sadakond inimest. Pani täitsa imestama, ikkagi olümpia. Natuke hiline aeg (kohaliku aja järgi algas võistlus kell 21.35 - M.T.), kui hakata mujalt tulema. Kella 17 võistlusel oleks ilmslt rohkem inimesi olnud."

Lõpetuseks teatas Hein rõõmsalt, et suusahüppajatel praegu tervisega probleeme pole. "Ootame pikisilmi suurt mäge."