Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Suusahüpetes saame lugejatele vahendada ekspertarvamusi kolmel olümpial võistelnud Jens Salumäelt, kes oli 2006. aasta Torino mängudel suurel mäel 23. ja normaalmäel 32. Praegu Soomes elav Salumäe jälgib lemmikala pidevalt ja on suusahüpete telgitagustega suurepäraselt kursis. Väiksel mäel võitis kulla sakslane Andreas Wellinger, keda pidas suursoosikuks ka Salumäe. Hõbeda sai norralane Johann Andre Forfang ja pronksi tema kaasmaalane Robert Johansson. "Esimeses voorus vaatasin, et Wellingeril oli närv sees, ta jäi kaugele," ütleb Salumäe. "See hüpe ei olnud nii hea, nagu tema sooritused tavaliselt on. Kuid teine hüpe oli muidugi viimase peal."

Forfang ja Johansson lõikasid kasu tuuleiilidest. "Norralased tulid mängu tänu sellele, et vastutuul tugevnes, nad on kerged ja suurepärased lendajad," selgitab Salumäe. "Suurel mäel on mõlemad samuti väga kõvad tegijad."

Keerulised tingimused muutsid mõõduvõtu loteriihõnguliseks. "Loomulikult oli õnnestujaid ja ebaõnnestujaid, tuul mängis suurt rolli," lausub Salumäe. "Oli näha, et tingimused pole võrdsed. Vahepeal puhus tuul nuki peal kõvemini, aga all oli nagu kogu aeg hea. Kui vahepeal tekib nukil tugevam tuul kui all, siis see tõstab su kõrgele, kuid kukud alla. Päris suur üllatus oli, et esimese vooru võitis poolakas Stefan Hula. Muidugi, ta on kõva mees, esikümne tegija." Publiku silme ees rullus üks ajaloo keerulisemaid võistlusi. "Sportlased pidid hüppama öösel, palju ootama ja külm oli ka," nendib Salumäe. "Kõvad vennad, et säilitasid taseme. Totaalseid ebaõnnestujaid polnud, kuigi mehi tõmmati poomilt edasi-tagasi, mis tegelikult sööb sind palju." Vingemat etteastet ootas Salumäe poolakalt, kahekordselt olümpiavõitjalt Kamil Stochilt, kes pidi leppima kuuenda kohaga. "See oli küll üllatus, et temal teine hüpe ebaõnnestus," rõhutab endine Eesti mägikotkas.