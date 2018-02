Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused. Meeste 15 + 15 km suusavahetusega sõidus on lähtejoonel ka kaks eestlast – Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu. Suurimad lootused on seotud Tammjärvega, kes lõpetas detsembris Davosi MK-etapil 15 km vabatehnikasõidu 13. kohaga. "Kui Karel saab napilt parema koha, kui on tema stardinumber (36), poleks see midagi erilist," räägib Rehemaa siiralt. "Ma ei julge küll öelda, et ta sõidab 15. koha piirile või veel ettepoole, aga kui lõpetab vahemikus 20-25, oleks see juba päris hea etteaste, millega ta ka ise rahul oleks. Konkurents on tihe. Näiteks kanadalase Devon Kershaw number on 37, ent heal päeval suudab ta sõita esikümnesse."

Olümpiadebütant Andreas Veerpalu puhul tuleb suured ootused maha suruda. "Kui ta suudab enda stardinumbri (51) eest kellegi ära võtta, tuleb rahul olla," mõtiskleb Rehemaa. "Iga koht sealt ettepoole on Andrease jaoks kindlasti pluss. Ma ei hakkaks suhteliselt noorele mehele suuri pingeid peale panema. 40 hulka jõudmine tähendaks juba väga head sõitu."

Meestel on potentsiaalsete medalipüüdjate ring oluliselt laiem kui naistel. "Alustame mustadest hobustest," juhatab Rehemaa põneva teema hoogsalt sisse. "Minu arvates on neid kaks – soomlane Matti Heikkinen ja rootslane Marcus Hellner. Heikkineni põhidistants on kindlasti 15 km uisku, aga suusavahetusega sõidus kannatavad tugevad mehed klassikapoole ikka ära. Medalid jagatakse tõenäoliselt teravate uisumeeste vahel." Kõige eredamad medalinõudlejad on Rehemaa hinnangul šveitslane Dario Cologna, kanadalane Alex Harvey ning norralased Johannes Hoesflot Kläbo ja Martin Johnsrud Sundby. "Keegi neist jääb medalita, kui trehvab tavaline päev," lausub Rehemaa. "Samas on üllatused olümpiamängudel ainult teretulnud. Minu selge kullasoosik on Cologna. Tema kohta saab öelda sama, mida rääkisin naiste sama ala võitja Charlotte Kalla kohta – Colognal on oskus end tähtsateks võistlusteks väga heasse vormi viia."