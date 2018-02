Hispaania jalgpalli kõrgliigas sai Madridi Real koduväljakul 5:2 jagu tabeli teise poolde kuuluvast Real Sociedadist.

Viimasel ajal taas väravasoone leidnud Cristiano Ronaldo lõi võitjate kasuks kolm tabamust. Viimase nelja liigamänguga on Portugali täht saanud jala valgeks seitsmel korral. Veel 20. jaanuaril oli tema arvel vaid neli liigaväravat.

Ühtlasi sai Ronaldost esimene mees, kes on sel hooajal Hispaania kõrgliigas löönud nn ideaalse kübaratriki. See tähendab, et ta lõi värava nii parema jala, vasaku jala kui peaga.

Võitjate kasuks tegid skoori veel Lucas Vazquez ja Toni Kroos.

Tabelit vaadates pole Reali seis siiski kiita, sest hetkel on neil 22 mänguga kirjas 42 punkti, mis annab kolmanda koha. Mängu rohkem pidanud Atelticol on kümme punkti rohkem, kindel liider on 22 matšiga 58 punkti teeninud Barcelona.