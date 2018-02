Kläbo on küll noor, kuid paistab, et mitte uljas. Ta oskas õigel hetkel pidurit tõmmata ning terve Tour de Ski olümpia nimel vahele jätta. Sarnaselt talitanud Charlotte Kalla näitas eile kõigile kandu…

Kas mehed sõidavad Johanna Talihärma 22. koha üle?

Ülesanne pole lihtsate killast. Eeldatavasti valitsevad ka täna lasketiirus keerulised olud, mis meie meestele pigem ei sobi. Samas võib mängu sekkuda õnnefaktor, et kes millisel momendil tiiru jõuab.

Detsembris Prantsusmaa MK-etapil 14. kohaga ennast ja fänne rõõmustanud Kalev Ermits on teoreetiliselt sprindis suurima potentsiaaliga, kuid on öelnud, et vajab stabiilseid olusid. Samuti on suur küsimärk tema suusavorm, mis jaanuaris oli silmatorkavalt kehvem kui eelmise aasta lõpus.

Vanameister Roland Lessingu vorm on liikunud sujuvalt tõusvas joones, mis on hea märk. Rene Zahkna trump on hea ja kiire laskmine. Kui täna lasketiirus asjad sujuvad, võib eeldada (väga) korraliku kohta. Kauri Kõivu hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude, kuid loodetavasti on kogenud mees tõusnud OMiks oma tippvormi.

Kas Saksa kelgutamisäss Felix Loch jõuab ajaloolise neljanda olümpiakullani?