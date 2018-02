Raido Ränkel : "Arvan, et viit ei saa. Ta väsib enne ära. Arvan, et 50 km ei pea ta vastu. Võib-olla kolm kulda ja 50 jääb üldse ilma."

Algo Kärp: „Ei saa välistada, et viib viis. Ei ole ilus nii öelda, aga loodan, et mitte. Et jääb teistele ka. Kui ühel hooajal keegi valitseb, mõjub alale võib-olla positiivselt, aga mitu hooaega nii, siis hakkaks kindlasti alale negatiivselt mõjuma. Loodan, et kullad jagunevad pisut ühtlasemalt."