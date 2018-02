Pyeongchangi mängudel teeb oma olümpiadebüüdi mäesuusataja Tormis Laine, kes osaleb nii slaalomis kui ka suurslaalomis. Viimased seitse aastat on 17aastane eestlane elanud, treeninud ja õppinud Austrias.

Laine sõnul on olümpial tema kindlaks eesmärgiks hankida võimalikult palju kogemusi. "Aga kindlasti pole ma siia tulnud, et lihtsalt mäest alla sõita," lisab ta.

Eesti olümpiakoondise noorim liige kinnitas, et annab endast parima. "Kuna tegemist on minu esimese tuleprooviga maailma paremate vastu, siis on väga raske ennustada, mis koht tulla võiks. Loodetavasti läheb hästi. Arvan, et ma ei ole üldse kehv."

Laine alustab olümpiat 18. veebruaril suurslaalomiga. Neli päeva hiljem läheb ta starti slaalomis.