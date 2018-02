"Kui asi lukku läks, siis oli üsna selge, et ma ei pääse olümpiale. See koht jäi nii kaugeks. Viimane võistlus Planica MK-l ebaõnnestus (ühisstardist 15 km klassika 40. koht - M.T.). Läksin 20 hulka kohta sõitma, aga läksin natuke aia taha oma suuskade ja asjadega. Olin üsna löödud.

Järgmisel päeval läks asi lukku, nägin, et minu koht on ikka väga kaugel. Ei tundunud reaalset varianti olevat. Oleme ausad, poleks Venemaal seda keeldu ja oleks mõni riik veel oma kohad täis pannud, oleksin pigem kõrvale jäänud. Olime juba plaanidki ümber teinud, et reisin Euroopast laagripaigast koju. Piletid olid ostetud, kui helistati, et ikka pääsen."

Lõpp hea, kõik hea, aga Kärp ei salga, et vahepeal oli mast täitsa maas. "Paar- kolm päeva oli justkui nagu mõttetu tunne. Olen päris palju panustanud. Niisamuti pere ja toetajad. Oleksin justkui ka nende ootusi petnud. Paar päeva käisid meeleolud üles-alla. Eks iga tippsortlane treenib olümpia nimel. Tean, et see on mu viimane OM, tol hetkel oli mast maas küll."

Rahuldust pakkuvad tulemust ei soovinud ta välja hõigata, kuid kinnitas, et enda peas on tal siht olemas. "Erki Nool muidugi pahandab selle peale, kui olümpiakulda tooma ei lähe, et siis pole tippsport," lausus ta muigelsui.