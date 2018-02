Suusasprinter Marko Kilp kinnitas kaks päeva enne võistlust, et on hooaja tähtsaimaks etteasteks valmis. "Kuidas siis muidu!?" Eile õhtul, klassikasprindi eelsõiduga samal ajal (kohaliku aja järgi 17.30) tegi ta ühe tugeva treeningu, kuid üldiselt on keskendunud kohanemisele.

"Täna oli esimest korda tunne, et magasin ka öösel. Muidu olid kerged probleemid, et ärkasin öösel ja olin üleval. Tundub, et on esimene väga okei päev."

Trennivälisel ajal on Kilp olnud teadlikult tubasel režiimil. Pärast võistlust on aega ringi vaadata küll. "Ei hakka kuhugi mängusaali minema, pigem väldin kontakte ja pisikuid, mis siin ringi lendavad." Olümpiarajast: "Rada on kõigil üks ja sama, peab sobima. Aga tugeva tuulega pole veel harjunud. See lõikab päris hästi, peab soojalt riidesse panema, mitu kihti pesusid alla panema." "Vanemad mehed räägivad, et nagu Sapporo rada. Mina ei oska sellega võrrelda. Distantsiringid on natuke kergemad, aga sprindiring on nagu ikka, päris raske.“ Kilbi hooaeg algas suurepäraselt, Ruka klassikasprindis murdis ta poolfinaali ja saavutas 11. koha. Paraku pole hiljem MK-sarjas 30 sekka pääseda õnnestunud. Kirjas on näiteks 31. ja 33. koht. "Eks algus oli jah suurepärane, aga peale Davosi (9. detsember - M.T.) oli kerge külmetus, siis otsustasin mitte Tour de Skile minna, läksime Aivari (Rehemaa) ja Algoga (Kärp) Lahtisse vormi koguma. Sealt edasi tuli Planica, kus jäi natuke puudu. Ei olnud veel laagrist päris ära puhanud, pigem proovisime Ruka sama taktikat teha, mis enne Ruka ehk vähem võistelda."