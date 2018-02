Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK otsustas dopinguskandaalide tõttu Venemaa koondist Pyeongchangi mängudele lubada. Küll aga võivad osaleda teatud Venemaa sportlased, kuid seda neutraalse lipu all ning kindlate reeglitega. Üks atleetidest on neid juba väidetavalt rikkunud.

BBC teatel pühendas kiiruisutaja Semjon Jelistratov oma 1500 m pronksmedali Venemaa sportlastele. Samuti mainis Jelistratov, et ROK on tema kodumaa sportlastele liiga teinud ja ebaausalt käitunud.

Sellised väljaütlemised on vastuolus ROKi reeglitega. Nüüd on algatatud uurimine, et Jelistratovi kohta tõendeid otsida. Kui mees süüdi jääb, ootab teda ilmselt ees (teadmata) karistus.

Ühtekokku said õiguse Pyeongchangi taliolümpial neutraalse lipu all osaleda 169 Venemaa sportlast.