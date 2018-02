Suusavahetusega sõidus 32. koha teeninud Karel Tammjärve sõnutsi ei saa võistlusega päris rahule jääda, kuid ta loodab, et tegemist oli hea lahtisõiduga.

"Ootused olid nii mul kui ka spordisõpradel kõrgemad. Aga loodan, et läheb kahe nädala jooksul paremaks. Esimene pannkook lähebki tavaliselt aia taha," arutles Tammjärv võistluse järel.

Tema põhirõhk on Pyeongchangis 15 km vabatehnika eraldistardist sõidul, mis peetakse 16. veebruaril. "Litakat on vaja. Esimene võistlus tavaliselt mõjubki selliselt. Näiteks MK-sarjas on ühel nädalavahetusel sprint ja distants, milleks olen siis paremini valmis," arvas Tammjärv, et mõne päeva pärast on võimalik hea tulemus teha.