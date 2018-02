Kuldne Krüger Mida mõtlesid, kui avasirgel kukkusid? "Teadsin, et ees on pikk sõit ja tihti tempo raugeb pärast mõnda ringi. Aga esimesed panid kõva tempo peale, ei saanudki neid enne vabatehnikat kätte. Olin väga väsinud pärast klassikat. Aga nii kui vahetasin suusad, tundsin end ühtäkki suurepäraselt ja teadsin, et kõik võimalused on taas olemas."

Kas rünnak oli planeeritud?

„Teadsin, et vabatehnika on mu tugevam külg. Esimesel kahel ringil pidin jõudu säästma ja lihtsalt grupis püsima. Teadsin, et seal on paar päris kiiret meest ja minu šanss on neist vabaneda enne lõpusirget. Kui sain mõned meetrid edu, pidin lihtsalt panema ja mitte tagasi vaatama. Võlgnen tänu ka koondisekaaslastele, et nad ei hakanud mind püüdma ja lasid teistel tööd teha."

Kas mõtlesid pärast kukkumist kas või korraks, et tänane sõit on läbi?

"Jah. Aga pidin need mõtted eemale tõrjuma. Teadsin, et see tuleb üliraske, aga kui esimeste kiirus langes, teadsin, et olen tagasi mängus. Ühe kepiga suusatades hoidsin pöialt, et keegi ei taha tuulega vedama minna. Esimesed kaks ringi olid päris kiired, õnneks moodustasime mõne kutiga hea grupi. Samuti olid mul väga head suusad, pidin lihtsalt proovima sekund sekundi haaval vahet kärpida."

Hõbedane Martin Johnsrud Sundby: "Meil oli konkreetne tiimitaktika, et kui üks meist saab grupil eest ära, siis teised ei tohi teda püüda. Ootasime, et Alex [Harvey], Dario [Cologna], Maurice [Manificat] ja teised proovivad Simenit püüda. Olime mõlemad [Holundiga] natuke üllatunud, et keegi isegi ei üritanud. Ühel momendil oli Simenil 20sekundiline edu, siis mõistsime, et vahe on piisavalt suur, et meil on aeg minna teiste medalite peale.

Saime aru, et teised on väsinud ja saame neist jagu, kui üritame. Taktika õnnestus. Natuke oli frustreeriv, sest tahtsime minna ka kulla peale, aga taktika oli täna selge. Äge, et see õnnestus.

Kui Simen oli 7 sekundiga ees ja oleksin proovinud teda püüda ning Dario tulnuks minuga kaasa ja tal olnuks parim lõpuspurt, siis see poleks eriti hea välja paistnud."

Mida see näitab Simeni kohta, et ta murdis end kukkumise järel grupist läbi olümpiavõitjaks?

„Püüda kõik mehed kinni pärast stardis juhtunut... see on fantastiline! Iivo [Niskanen] tegi esimesel kahel ringil kõvasti tempot. Minu hinnangul oli tempo karm, aga Simenil polnud probleeme sekundeid kärpida. Tal oli fantastiline päev ja meil on väärikas olümpiavõitja."

Tulenevalt teie taktikast, kas kahetsed, et ise esimesena ei rünnanud?

"Ma ei eeldanud, et Simen minema pääseb. Eeldasin, et Dario ja teised lasevad tal paariks sekundiks minna ning püüavad ta järgmisel tõusul kinni. Aga nad ei teinud seda. Seega meil polnud enam varianti, pidime oma plaanist kinni pidama. Arvan, et me kõik nõustume, et plaan oli hea."

Pronksine Hans Christer Holund: „Nagu Martin ütles, meil oli kindel taktika. Mingil momendil oli vahe niii suur, et teadsime, et Simen saab kulla. Arvan, et kumbki meist poleks tahtnud Alexi või Darioga viimasel paarisajal meetril sprintida. Kui lõpuni jäi 1,5 km, siis üks meist ütles, et lähme. Eeldasin samuti, et Dario, Alex ja teised tahavad ise Simenile järele minna."

Simeni kukkumisest, tagasitulekust ja kullavõidust: "Väga muljetavaldav! Kui suusatad Norra dressis... neid kutte on palju, kes tahaks kohta ses tiimis. Kui selle saad, siis peaksid võitlema lõpuni, mitte alla andma. Eriti, kui on olümpia.