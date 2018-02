Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused. Meeste 15 + 15 km suusavahetusega sõit pakkus spordihuvilistele tõelise maiuspala. Võistlus lõppes küll norralaste kolmikvõiduga – kulla sai Simen Hegstad Krüger, hõbeda Martin Johnsrud Sundby ja pronksi Hans Christer Holund –, ent jõuproov oli algusest lõpuni kõditavalt dramaatiline. Võidumees kukkus pärast stardikiirendust ja paljudele tundus, et tema rong on läinud... "Tänase põhjal võin öelda, et ma ei tea suusatamisest mitte midagi!" räägib võistluseelsel päeval šveitslast Dario Colognat suursoosikuks ennustanud Aivar Rehemaa muheldes. Ja lisab tõsiselt: "Ei ole ise nendel radadel sõitnud, aga tundub, et need pole sugugi kerged. Ilm teeb ka võistlemise paljudele oluliselt raskemaks. Külm ja külm tuul, mis võtab omakorda rohkem energiat. Ja täna sündisidki üllatused. Võib öelda, et ilus olümpiaklassika. Algul niisugune intsident, korduses oli näha, et Krüger tõmbas kukkudes käed pea peale, et keegi suusa või kepiga silma välja ei torkaks. Samas suutis ta hoida külma pead, ei läinud kohe hirmsalt järele tormama."

Rehemaa jätkab: "Krüger üritas muidugi kogu aeg. Võib-olla see tagasilöök andis talle sisimas lisamotivatsiooni või -käigu. Kui ta oleks kogu aeg rahulikult ees sõitnud, siis võib-olla polekski tekkinud mõtet, et nüüd proovin eest ära sõita. Mind üllatas, et Krüger nii lihtsalt minema lasti. Arvasin, et ainsana läheb talle järele Dario Cologna, ja võib-olla võtab Alex Harvey kaasa. Kuid nendel meestel oli ka raske. Norralastel on ikkagi suurem valik kui teistel riikidel. Krügeril on tänavusest hooajast üks MK-etapi võit, millega ta olümpiakoha ka enam-vähem kindlustas. Nüüd on mees olümpiavõitja, ilus lugu! Pärast klassikat tundus, et Maurice Manificat hakkab kõvasti kaarte segama ja üritab kuskil eest ära sõita. Järelikult suusatati nii piiri peal, et ei tekkinud niisugust varianti."

Karel Tammjärv finišeeris 32. kohaga. "Eelmisel aastal lõpetasin Lahtis suusavahetusega sõidu enam-vähem sama koha ja sama kaotusega võitjale," tõmbab Rehemaa väikse paralleeli. "Ütlesin ajakirjanikele, et ei tea, mida see koht mulle annab. Pead liiva alla pole vaja peita, aga väga head emotsiooni see ka ei tekita. Rõhutan veel kord – koht ei ole halb, kuid Karelit natuke tundes arvan, et ta ise lootis pisut kõrgemale jõuda. Kaotus kaotuseks, olümpial loeb koht."