Norralaste kolmikvõit murdmaadistantsidel pole tiitlivõistlustel eriline haruldus. Nõnda läks ka Pyeongchangi taliolümpia meeste 15+15 km suusavahetusega sõidus. Küll pakkus üllatuse esikohamees, sest poodiumi kõrgeimale astmele kerkis Simen Hegstad Krüger.

Võistluse eel räägiti Norra puhul eelkõige tänavuse hooaja komeedist Johannes Hösflot Kläbost ja vanast tuttavast tegijast Martin Johnsrud Sundbyst. Krügerit võis pidada isegi koondise neljandaks numbriks ning tema aktsiaid ei tõstnud ka võistluse alguses toimunud kukkumine, misjärel pidi ta kõvasti tööd tegema, et liidritega vahe tasa sõita.

Edasine aga näitas, et kõik on võimalik. Krüger jõudis hõlpsalt gruppi tagasi ning ootas oma momenti. Loetud kilomeetrid enne finišit tegigi ta otsustava vahespurdi, millest piisas, et Sundby enda seljataha jätta ja vastu ootusi olümpiavõit teenida.



"Krüger üritas muidugi kogu aeg," sõnas Õhtulehele suusataja Aivar Rehemaa. "Võib-olla see tagasilöök andis talle sisimas lisamotivatsiooni või -käigu. Kui ta oleks kogu aeg rahulikult ees sõitnud, siis võib-olla polekski tekkinud mõtet, et nüüd proovin eest ära sõita. Mind üllatas, et Krüger nii lihtsalt minema lasti. Arvasin, et ainsana läheb talle järele Dario Cologna, ja võib-olla võtab Alex Harvey kaasa. Kuid nendel meestel oli ka raske. Norralastel on ikkagi suurem valik kui teistel riikidel. Krügeril on tänavusest hooajast üks MK-etapi võit, millega ta olümpiakoha ka enam-vähem kindlustas. Nüüd on mees olümpiavõitja, ilus lugu!"