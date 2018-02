Laskesuusatamise meeste 10 km sprindidistantsil näitas eestlastest kõige paremat minekut Kalev Ermits, kes eksis tiirudes kahel korral ning lõpetas 36. kohal, kaotust võitjale kogunes 1.28,4.



"Lamades kaks üles jäänud märki jäävad kripeldama," sõnas laskesuusataja vahetult pärast võistlust. "Kartsin, et tulevad tormised olud ja jääb õnne peale, aga tegelikult olid head olud ja oleks pidanud nulliga läbi tulema. Päris hästi pakuti, sest jaksasin sõita ja nulliga oleks ennast päris eest leidnud."



"Ma ei tea, kuhu need möödalasud läksid, aga kui mina tiiru tulin, siis olid väga head olud ja oleks pidanud nulliga tiirust ära hiilima," jätkas ta. Kuigi enne võistlust oli Ermits omale valmis mõelnud taktika, kuidas tuule puhul tiirus käituda, jättis ta võistluse ajal sihiku sättimata. "Otsustasin mitte midagi kruttida. Eks Indrek [Tobreluts] ütleb, kuhu lasud läksid ja siis tean öelda, et kas enda rumalusest ei reageerinud või olid mõned teised vead."



Suusarajal oli Ermitsal samamoodi hea minek. "Esimene ring oli päris hea, suutsin ennast realiseerida. Viimane ring kukkus veidi ehk ära," sõnas eestlane. "Olid head vedurid ja saime neljakesi ringile minna, aga kaks kargas kohe ära ja jäin teisega jalutama."



Vahepeal tegi Ermitsale tempot ka üks vendadest Bö'dest, kuid eestlase sõnul oli see tempo tema jaoks üsna maksimumilähedane.