Laskesuusatamise meeste 10 km sprindidistantsilt pääsesid homsesse jälitussõitu Kalev Ermits, kes lõpetas 36ndana ja vanameister Roland Lessing, kes ületas finišijoone 41. kohal, kaotust võitjale kogunes 1.40,9.



Tiirudes eksis 39aastane eestlane kahel korral ning kuigi lasketiirus keerutas tuul salakavalalt oli vanameister isegi hullemaks valmistunud. "Ootasin hullemat, et polnudki nii hull," sõnas Lessing. "Minul õnnestus tiirus suhteliselt hea tuulega lasta."



"Viimane ring läks rajal sõites raskes, et arvatavasti sõitsin kuskil üle oma võimete, äkki teine ring sai liiga kiiresti läbitud."



Kuidas hindab aga oma viiendatel olümpiamängudel võistlev Lessing Pyeongchangi laskesuusarada viiepallisüsteemis? "4+ või 5-. Ega väga palju raskemaid radasid pole. Tõusud on järsud, aga laskumistel puhkab piisavalt."