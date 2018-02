Eesti laskesuusatajatest läks avavõistlus aia taha nii Rene Zahnkal kui ka Kauri Kõivul, kes said 87 mehe konkurentsis vastavalt 75. ja 76. koha. Mõlemad mehed tunnistasid pärast võistlust, et jäid hilisejate startijatena tuule meelevalda.



“Tuul keerutas lamades laskmise ajal ja kaks trahvi tulid sealt. Ega püstigi väga vaikne polnud. See on laskesuusatamine. Peab vähe õnne ka olemas. Mida siin ikka peitu pugeda, kuna see kohta protokollis ei tõsta,“ sõnas tiirudes kokku kolmel korral eksinud Kõiv.

“Püsti laskmine tuli väga raskelt. Tuul aitas negatiivselt kaasa. Esimesed kaks sain pihta ära, kuigi tuul oli tõusmas. Kolmas märk oleks hullu tuule tõttu peaaegu ise alla kukkunud. Proovisin tuulega ära lasta ning sealt tuligi üks eksimus juurde,“ sõnas Zahkna.



“Nii suurt tormi ei oodanud. Sõidu alguse põhjal jäi mulje, et nii suurt tuult enam ei tule, kuid läks hoopis niipidi. Nägin ka Kalev Ermitsa laskmist ja tundus, et vall on viimastel laskekohtadel ees ja päästab ära. Ei tea, kas pandi seejärel puhurid tööle? Olümpiadebüüt oli küll, kuid midagi ei jäänud närvi taha. Taktikaliselt oli kõik õige. Määras kontrollimatu võistlusfaktor,“ lisas Zahkna.