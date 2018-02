Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Laskesuusatamises saame lugejatele vahendada ekspertarvamusi mitmetel MMidel võistelnud Margus Aderilt.

Meeste laskesuusatamine algas olümpial suure üllatuspauguga, kui suurfavoriidid Martin Fourcade ja Johannes Thingnes Bö jäid mõlemad esikolmikust kaugele ning kuldmedali sai hoopis kaela sakslane Arnd Peiffer.



Eestlastest pääsesid homsesse jälitussõitu Kalev Ermits ja Roland Lessing, kes lõpetasid vastavalt 36. ja 41. kohaga. Rene Zahkna ja Kauri Kõiv said 87 sportlase seas vastavalt 75. ja 76. koha.



"Pean tunnistama, et tegelikult ootasin seda," sõnas Ader pärast võistlust rahulolevalt. "See ongi ju põnev! Reaalselt inimesed kõik mõtlesid, et läheb nii ja tema saab selle. Aga nüüd läks hoopis teistmoodi ning see on ju ilus."



Kui võidutsenud Peiffer oli varem vähemalt kaheksal korral MK-etapil poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud, siis end hõbemedalile sõitnud Michal Krcmaril oli varasemast ette näidata vaid üks poodiumikoht.



"Tšehhidel on see, et nad on viimase viie-kuue aasta jooksul ikkagi piisavalt medaleid võitnud ja kui sul on tiimis ümberringi medalivõitjad Šlesingr, Moravec ja Koukalova, siis see ongi see. Täna oleks võinud Bjöntegaard ka medalil olla (lõpetas viiendana - K.J), mingi norralane, kes kogemata saab starti. Aga kui oled koondises teadmiste keskel, siis kõik see, mis tehakse parima heaks, tehakse üldiselt ka sinu heaks. Treener, hooldetiim, struktuur on ju sama," sõnas Ader.



Kui šokeeriv oli tema jaoks aga näha mõlema suurfavoriidi Fourcade'i (3 möödalasku) ja Bö (4 möödalasku) sellist läbipõlemist? "20 päeva on pikk ootusaeg olnud," vastas Ader. "Kellelgi teisel teisel nii suuri pingeid peal polnud, sest neilt oodati ja kohe väga. Kogu maailm vaatas, et kes keda ja mõlemad mehed läksid ka panema."



"Bö sõitis esimese ringi üüratu tempoga, aga lasud olid tal kauged," jätkas ta. "Ei mäleta, et telepildis oleks nii suuri vigu näinud. Need olid sellised äratõmbed, mida 16-17aastane laskesuusataja teeb. 50 meetri peal kajastub iga viga. Võib-olla puhus neil tuul , mis võimendas igat väikest viga."



Kui Bö kaotas täna parimale 1.12,7 siis Fourcade suutis suusarajal näidatud metsiku tempo tõttu jätta 22 sekundi peale. Kas see tähendab, et homses jälitussõidus on lootust näha jälle ülivõimast prantslast?



"Homme ei saa tuul nii palju mõjutada, sest kõik, kes tahavad medaleid, tulevad 30 sekundi sees tiiru. Meestel on närvipinge maas ja kindlasti hakkavad nad ettepoole astuma, aga kui lähed hullult tagasi tegema, siis võib ka vastupidine efekt olla," arvas Ader.



"Fourcade võtab selle kaotuse suusaraja esimesel ringil tagasi, kui vaid tahab. Määravaks saab kolmas ja neljas tiir, sest siis on pärast trahviringi 20sekundilist vahet juba raske tagasi sõita."



Kuidas jäi Ader aga rahule meie meeste sõiduga? "Täna oli jälle see, et pakuti," sõnas Ader samal ajal ohates. "Heal päeval on nii Kalev kui ka Roland võimelised sõitma 20 hulka sprindis, aga siis tuleb ise ära lasta. Sõiduga jäin rahule, aga tulemus oleks saanud parem olla."



"Vaevalt, et Kauri ja Rene ise läksid 70ndate kohtade järele. Suusarajal polnud nad täna nii head, aga Rene oli viimastel MK-etappidel isegi kehvem, seega tema natukene üllatas oma kiirusega."



Homme võiksid mõlemad meie mehed Aderi hinnangul teha väärika sõidu. "Omavahelist võistlust vaevalt, et saab kusagile tõsta, aga 10 kohta ettepoole võiks nad tõusta," sõnas ta.