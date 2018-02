Laskesuusatamise MK-sarjas teist kohta hoidev norralane Johannes Thingnes Bö põrus Pyeongchangi avavõistlusel täielikult, saavutades meeste 10 km sprindis alles 31. koha.



Norralane tegi kohe avatiirus kolm möödalasku ning kui püsti tiirust lisandus veel üks, oli selge, et täna Böl etteotsa asja pole. Kuldmedali võitnud Arnd Peifferile kogunes kaotust lõpuks 1.12,7.



"Olen endas pettunud. Laskmise ajal polnudki nii palju tuult kui kartsin, seega need eksimused on täiesti lubamatud. Samas, keegi pole öelnud, et olümpial peaks lihtne olema," sõnas Bö pärast võistlust Norra ajakirjanikele.



Norralaste parima tulemuse eest hoolitses täna ülletusmees Erlend Övereng Bjöntegaard, kes eksis tiirudes küll kahel korral, kuid näitas suusarajal Martin Fourcade'i järel teist aega ning ületas finišijoone lõpuks viiendana, kaotust võitjale 17,4 sekundit. Medal jäi 9,7 sekundi kaugusele.



"Minus valitsevad hetkel väga vastakad tunded," sõnas Bjöntegaard pärast võistlust. "Olen väga õnnelik, kuid natukene ka pettunud, nähes kui lähedal olümpiakuld ja medalid tegelikult olid. Praegu on seda kõike natukene liiga palju seedida."