Laskesuusatamine MK-sarja üldliider Martin Fourcade näitas täna suusarajal küll metsikut minekut, kuid kolm möödalasku ei lubanud prantslasel kaheksandast kohast kõrgemal finišeerida.



"Ma ei tea, mis täna juhtus," sõnas mees pärast võistlust Prantsusmaa ajakirjanikele. "Ma tõesti ei mõista seda. Minu jaoks on see väga suur pettumus ning olen veidi hämmingus, sest olen ideaalselt saanud olümpiaks valmistuda. Võib olla Frank [Badiou, lasketreener - toim.] oskab teile midagi täpsemat öelda."



"Loomulikult kaasneb sellise võistlusega pinge. Sellest pole pääsu, kuid seda enam olen segaduses. Ma pole ilmselt kunagi varem emotsionaalselt paremini võistluseks valmis olnud, aga täna läks paraku nii," jätkas ta.



"Tihti räägitakse sellest koormast, mis mu õlgadel lasub, aga kõige suuremad ootused on ikkagi mul endal. Tänane pole maailma lõpp, kuid see oli siiski suurepärane võimalus medal võtta. Paraku loevad sõidu lõpuks teod, mitte potentsiaal. Võisin olla täna küll potentsiaalselt parim sportlane rajal, kuid poodiumile jõudsid teised kolm meest."